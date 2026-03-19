Zhegrova sorpresa della Juventus al calciatore kosovaro per la festa del papà Che cosa è successo – VIDEO

La Juventus ha organizzato una sorpresa speciale per Edon Zhegrova in occasione della festa del papà. Il club bianconero ha preparato un gesto che ha colpito tutti, lasciando i presenti senza parole. Un video mostra chiaramente la reazione del calciatore kosovaro davanti alla sorpresa, che ha suscitato grande emozione tra i presenti.

Grande sorpresa della Juventus a Edon Zhegrova per la festa del papà. Vediamo il gesto del club bianconero che ha lasciato tutti a bocca aperta. La Juve celebra un momento di grande gioia extra-campo. Edon Zhegrova nei giorni scorsi è diventato papà per la prima volta del piccolo Mars. La notizia, che ha subito fatto il giro del web, è stata documentata direttamente dai canali ufficiali della società torinese.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Attraverso un video pubblicato su Instagram nella giornata di oggi, il club ha mostrato la sorpresa riservata al calciatore per la festa del papà, che ricade proprio il 19 marzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova, sorpresa della Juventus al calciatore kosovaro per la festa del papà. Che cosa è successo – VIDEO Articoli correlati Zhegrova Juve, futuro in bilico per il talento kosovaro? Che cosa filtra dalla Continassa in vista dell’estatePinsoglio Juve, il portiere bianconero rinnova con la Vecchia Signora: il comunicato ufficiale e i dettagli dell’accordo con l’estremo difensore... Zhegrova Juve, il kosovaro può diventare una pedina di scambio per un grosso affare in entrata. Che cosa sta succedendodi Redazione JuventusNews24Zhegrova Juve, il talento kosovaro può diventare una pedina di scambio per un affare più grosso in casa bianconera. Tutti gli aggiornamenti su Zhegrova sorpresa della Juventus al... Temi più discussi: Quale futuro per Luka Modric? Svelata l'ultima idea a sorpresa del centrocampista del Milan; Juventus, la clamorosa decisione di Spalletti su Zhegrova, Openda e David; Zhegrova emoziona i tifosi: FOTO meravigliosa dell’esterno della Juventus con il piccolo Mars; FLASH | Juventus, rinnovo Spalletti: è fatta, sorpresa sulla durata del contratto. Prima festa del papà per Zhegrova: la sorpresa della Juventus per il kosovaroQualche giorno fa, Edon Zhegrova è diventato papà per la prima volta del piccolo Mars. La Juventus, tramite Instagram, ha condiviso un video in cui mostra la sorpresa che il ... tuttojuve.com Zhegrova festeggia la nascita del figlio Mars: gli auguri anche della JuventusEdon Zhegrova ha condiviso sui social un momento molto speciale della sua vita: la nascita del suo primogenito, Mars. Attraverso il proprio profilo Instagram, l’esterno kosovaro ha ... tuttojuve.com Pubalgia e zero bonus: il talento di Zhegrova è ancora un mistero, ma contro il Sassuolo non può più sbagliare. #Zhegrova #Juve #Spalletti #Calciomercato #juventusnews24 - facebook.com facebook Per #Zhegrova in queste ultime due partite non c'è stato spazio. Zero minuti giocati per lui contro Pisa e Udinese Lo fareste giocare titolare contro il #Sassuolo Scrivetecelo nei commenti x.com