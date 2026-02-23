Palestra Juve | il terzino piace molto ai bianconeri ma la concorrenza è fittissima Le ultime novità

Il club torinese ha mostrato interesse per un terzino, motivato dalla sua buona prestazione nella recente partita di campionato. La forte richiesta da parte di altri club ha aumentato la pressione sulla società, che valuta attentamente ogni opzione. La trattativa è ancora in fase iniziale, ma l’obiettivo principale resta rafforzare la linea difensiva con un giocatore giovane e di talento. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

© Juventusnews24.com - Palestra Juve: il terzino piace molto ai bianconeri, ma la concorrenza è fittissima. Le ultime novità