Palestra Juve | il terzino piace molto ai bianconeri ma la concorrenza è fittissima Le ultime novità
Il club torinese ha mostrato interesse per un terzino, motivato dalla sua buona prestazione nella recente partita di campionato. La forte richiesta da parte di altri club ha aumentato la pressione sulla società, che valuta attentamente ogni opzione. La trattativa è ancora in fase iniziale, ma l’obiettivo principale resta rafforzare la linea difensiva con un giocatore giovane e di talento. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.
Palestra Juve: il terzino piace molto al club torinese, ma la concorrenza è fittissima. Le ultime novità sul futuro del calciatore per l’estate. La Juve ha messo nel mirino uno dei profili più promettenti dell’attuale panorama calcistico. Si tratta di Marco Palestra, esterno destro classe 2005 di proprietà dell’Atalanta ma attualmente in forza al Cagliari. Il giovane talento sta attirando l’attenzione delle principali realtà italiane grazie a una stagione di altissimo livello. CALCIOMERCATO JUVENTUS Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio canale YouTube, il destino del calciatore sarà scritto solo durante la prossima sessione di mercato estiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Senesi Juve: il calciatore piace molto ai bianconeri, continuano i contatti tra le parti. Le ultime sulla trattativaContinuano le trattative tra la Juventus e il difensore Senesi.
Zirkzee Juve, l’olandese piace ai bianconeri ma bisogna convincere il Manchester United. Tutte le novitàLa Juventus punta su Joshua Zirkzee, il centravanti olandese che piace molto ai bianconeri.
