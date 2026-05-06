Juventus | occhi su Muharemovic

Il nome di Tarik Muharemovic sta attirando l'attenzione nel mondo del calcio in vista della prossima finestra di mercato. Non si tratta di una trattativa già conclusa, ma di un intreccio di voci e interessi che coinvolge diversi club. La situazione resta in evoluzione e si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

Il nome di Tarik Muharemovic sta diventando uno dei più caldi in vista della prossima sessione di mercato, non tanto per una trattativa già definita quanto per il complesso intreccio che coinvolge più club e interessi divergenti. Al centro della scena c’è soprattutto il confronto tra Juventus e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Milan in cerca di talenti: occhi su Muharemovic!

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