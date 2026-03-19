Juventus occhi sui gioielli del Sassuolo | interesse per Koné e Muharemovic

La Juventus ha mostrato interesse per due giocatori del Sassuolo: il centrocampista Ismaël Koné e il difensore Tarik Muharemovic. La società bianconera sta monitorando le performance dei due atleti, considerandoli potenziali rinforzi per la rosa. La trattativa potrebbe coinvolgere negoziati tra i club nelle prossime settimane. Al momento, non sono stati annunciati dettagli ufficiali o accordi definitivi.

La Juventus mette nel mirino i gioielli del Sassuolo: dal centrocampista bomber Ismaël Koné al difensore Tarik Muharemovic. Un rinforzo per il centrocampo: Ismaël Koné Ismael Koné è un profilo gradito alla Juventus per rinforzare la mediana. Koné sta disputando un’ottima stagione col Sassuolo. Come riportato da Nicolò Schira. “Uno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, occhi sui gioielli del Sassuolo: interesse per Koné e Muharemovic Articoli correlati Occhi della Juventus in casa Sassuolo, piace Koné | CMLa Juventus guarda in casa Sassuolo in vista della prossima stagione con i bianconeri che sono pronti a chiudere un colpo per rinforzare la propria... Koné Juventus, occhi puntati anche in casa Sassuolo: il centrocampista è un obiettivo sensibile per la prossima estate. I dettaglidi Redazione JuventusNews24Koné Juventus, i bianconeri seguono il centrocampista per giugno: piace il profilo del canadese in prestito dal Marsiglia... Approfondimenti e contenuti su Juventus occhi sui gioielli del... Argomenti discussi: Tuttosport - Schira svela: Juve, occhi su Keinan Davis e Arthur Atta. Juventus, tra Champions e mercato: triplo colpo a casa Fabregas | CMLa Juventus per il prossimo mercato estivo ha messo nel mirino i gioielli del Como: gli obiettivi del club bianconero ... calciomercato.it Pagina 0 | Juve, occhi sul regista 18enne che strega Bundes e Premier: ecco chi è, valutazione già molto altaTORINO - Non sembra esattamente il giocatore in grado di cambiarti la squadra, non in poco tempo, figuriamoci nel giro di partite, però a pensare al futuro ogni tanto si rischia - felicemente - di ... tuttosport.com