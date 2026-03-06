Juventus occhi su Kerim Alajbegovic

Da ilprimatonazionale.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta monitorando con attenzione il giovane centrocampista del Salisburgo, Kerim Alajbegovic, considerandolo un possibile acquisto per l’estate 2026. Il club bianconero ha messo nel mirino il talento austriaco, che si sta affermando nel campionato austriaco. Alajbegovic ha già attirato l’interesse di diversi osservatori e si valuta come una futura pedina per la rosa.

: il talento del Salisburgo nel mirino per l’estate 2026 La Juventus sta già programmando il futuro offensivo: in estate arriveranno almeno due profili d’attacco, con priorità assoluta a una prima punta affidabile e a un esterno polivalente capace di agire su entrambe le fasce.In questo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus occhi su kerim alajbegovic
© Ilprimatonazionale.it - Juventus, occhi su Kerim Alajbegovic

Calciomercato Juventus, dalla Bundesliga occhi su AlajbegovicLa Juventus ha messo gli occhi su Kerim Alajbegovic, straordinario talento del Bayer Leverkusen, in prestito al Salisburgo.

Kerim Alajbegovic, chi è il 18enne bosniaco che piace alla Juventus ed a mezza EuropaCarnesecchi alla Juventus e Di Gregorio all’Atalanta: scambio possibile? Così Fabrizio Romano Douglas Luiz è rinato, gol di tacco al Chelsea.

Una selezione di notizie su Kerim Alajbegovic.

Temi più discussi: Occhi sul talento bosniaco Alajbegovi­c Il Bayer Leverkusen chiede 15-20 milioni; Juventus, occhi sul classe 2007 Alajbegovic: il Bayer Leverkusen lo valuta 20 milioni; Un po’ Yildiz, un po’ Wirtz: sulla nuova stella del calcio europeo ci sono anche Milan e Juve; Kerim Alajbegovic, chi è il 18enne bosniaco che piace alla Juventus ed a mezza Europa.

kerim alajbegovic juventus occhi su kerimJuventus su Kerim Alajbegovic: il talento del Salisburgo che ricorda Yildiz e WirtzJuventus su Kerim Alajbegovic: il talento del Salisburgo che ricorda Yildiz e Wirtz La Juventus osserva da vicino uno dei talenti più interessanti del calcio ... tuttojuve.com

kerim alajbegovic juventus occhi su kerimEkrem Konur: 'Milan e Juventus tengono d'occhio Alajbegovic esterno del SalisburgoSecondo il giornalista turco, il talento del Salisburgo potrebbe scatenare un duello di mercato tutto italiano ... it.blastingnews.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.