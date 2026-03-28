I club di calcio stanno seguendo con attenzione il centrocampista del Sassuolo, il cui valore di mercato ha già raggiunto cifre elevate. La Juventus ha manifestato interesse per il giocatore, cercando di rinforzare la propria mediana, mentre anche la Roma si è fatta avanti per assicurarsi le sue prestazioni. La trattativa tra le parti coinvolte si sta sviluppando in un contesto di forte concorrenza.

Koné Juventus, i bianconeri puntano il talento del Sassuolo per rinforzare la mediana battendo la concorrenza della Roma sul mercato. La Juventus guarda con grandissima attenzione in casa del Sassuolo per programmare strategicamente la prossima estate. Secondo le recenti indiscrezioni della Gazzetta, il grande obiettivo è Ismael Koné. Il giocatore ha convinto pienamente la dirigenza bianconera grazie alle ottime prestazioni offerte sul campo. I bianconeri cercano un innesto fisico e dinamico per alzare il ritmo e il talento canadese risponde perfettamente alle caratteristiche richieste per dominare. La sua crescita esponenziale ha attirato gli sguardi interessati di diverse big, ma la società è pronta a muoversi tempestivamente per bruciare le rivali sul nascere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Koné Juventus, occhi puntati sul faro del Sassuolo: valutazione già schizzata alle stelle, quanto costa oggi

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