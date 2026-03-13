Juventus occhi sul gioiello Bendeguz Kovacs per l’attacco
La Juventus sta monitorando il giovane ungherese Bendeguz Kovacs, un attaccante di 2 metri valutato circa 5 milioni di euro. L’interesse si concentra sull’investimento in un talento emergente, mentre la società continua a cercare nuovi profili da inserire nel reparto offensivo. Kovacs, tra i nomi segnalati, rappresenta un’opportunità per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.
Il futuro offensivo guarda a Bendeguz Kovacs: l'ungherese di 2 metri costa solo 5 milioni Oltre ai grandi nomi in scadenza o già affermati, la Juventus continua a scandagliare il panorama europeo alla ricerca di giovani talenti ad alto potenziale per il reparto d'attacco. Secondo Gazzetta dello Sport, tra i
