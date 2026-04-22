Avellino Basket lesione del legamento crociato anteriore per Mussini

L'Unicusano Avellino Basket ha reso noto che gli esami medici svolti oggi sull’atleta Federico Mussini hanno confermato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La squadra ha comunicato la diagnosi ufficiale senza ulteriori dettagli clinici o tempistiche di recupero. La notizia riguarda un infortunio che potrebbe influenzare la partecipazione dell’atleta alle prossime partite.