Juventus Next Gen | primo turno superato contro Vis Pesaro

La Juventus Next Gen ha superato il primo turno dei playoff battendo la Vis Pesaro, che è stata eliminata dalla competizione. La partita si è conclusa con il successo della squadra bianconera, consentendole di proseguire nel torneo. La formazione avversaria non ha più possibilità di avanzare, mentre la Juventus Next Gen si prepara al prossimo impegno.

.Juventus Next Gen, cuore e qualità: la Vis Pesaro eliminata dai playoff. L’avventura della Vis Pesaro nei playoff termina sul prato del “Moccagatta” di Alessandria, dove la Juventus Next Gen fa valere la propria qualità tecnica e, soprattutto, il miglior piazzamento ottenuto nella stagione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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