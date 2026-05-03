Juventus Next Gen Vis Pesaro 2-2 | Pagnucco e Faticanti lanciano i bianconeri al secondo turno dei playoff

Nella partita valida per il primo turno dei playoff di Serie C 202526, la Juventus Next Gen ha pareggiato 2-2 contro il Vis Pesaro. I gol sono stati segnati da Pagnucco e Faticanti per i bianconeri, che hanno così ottenuto l'accesso al secondo turno dei playoff. La cronaca della partita, con dettagli su moviola e tabellino, è disponibile online.

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