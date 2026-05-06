Juventus Next Gen Pianese LIVE | Licina e Anghelè alle spalle di Guerra le scelte ufficiali di Brambilla per il match playoff

Nella partita valida per il secondo turno dei playoff di Serie C 202526, la Juventus Next Gen affronta la Pianese. La formazione ufficiale di Brambilla vede Licina e Anghelè posizionati dietro a Guerra. La cronaca della partita include una sintesi degli eventi, moviole e il risultato finale, aggiornato in tempo reale. La partita si svolge con un’ampia copertura di dettagli, tra cui il tabellino e le principali azioni di gioco.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Pianese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo turno dei playoff di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Dopo aver superato il primo turno pareggiando 2-2 con la Vis Pesaro, ora la Juventus Next Gen affronta la Pianese tra le mura amiche nel secondo turno playoff di Serie C. Anche questa volta, per i bianconeri di Brambilla sono due i risultati disponibili su tre per passare. LA NOSTRA INTERVISTA ESCLUSIVA A GIL PUCHE CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Pianese 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.00 Migliore in campo Juventus Next Gen.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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