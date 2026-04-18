Pianese Juventus Next Gen LIVE | Cerri supportato da Guerra e Anghelè le scelte ufficiali di Brambilla
Nella partita tra Pianese e Juventus Next Gen, il tecnico Brambilla ha scelto Cerri come punta centrale, affiancato da Guerra e Anghelè. La gara si è svolta nella 37ª giornata di Serie C 202526, con aggiornamenti in tempo reale su sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca. La sfida ha visto i giocatori schierati con le formazioni ufficiali e si è conclusa con un risultato che sarà analizzato nei dettagli.
di Marco Baridon Pianese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie C 202526. Dopo aver blindato matematicamente i playoff e aver vinto anche contro la Guidonia, la Juventus Next Gen va a caccia della storia. Ultime due partite della regular season per migliorare il piazzamento in vista degli spareggi e centrare la posizione in classifica più alta dalla nascita del progetto. Si comincia questa sera in casa della Pianese. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Pianese Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.30 Migliore in campo Juventus Next Gen.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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