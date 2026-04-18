Pianese Juventus Next Gen LIVE | Cerri supportato da Guerra e Anghelè le scelte ufficiali di Brambilla

Nella partita tra Pianese e Juventus Next Gen, il tecnico Brambilla ha scelto Cerri come punta centrale, affiancato da Guerra e Anghelè. La gara si è svolta nella 37ª giornata di Serie C 202526, con aggiornamenti in tempo reale su sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca. La sfida ha visto i giocatori schierati con le formazioni ufficiali e si è conclusa con un risultato che sarà analizzato nei dettagli.