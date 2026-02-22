Campobasso Juventus Next Gen LIVE | Deme-Guerra in attacco parte dalla panchina Licina Le scelte ufficiali di Brambilla
Deme-Guerra attaccanti sono stati inseriti in campo da Brambilla, mentre Licina è rimasto in panchina. La partita tra Campobasso e Juventus Next Gen si gioca per la 28ª giornata di Serie C 202526, con le formazioni ufficiali annunciate poco prima del calcio d’inizio. I due allenatori hanno scelto strategie diverse, influenzando il ritmo del match fin dalle prime battute. La cronaca si concentra sugli sviluppi più significativi di questa sfida.
di Marco Baridon Campobasso Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 28ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen ha interrotto la striscia di tre vittorie consecutive perdendo l’ultimo match contro il Ravenna. Bianconeri di Brambilla oggi ospiti del Campobasso. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Campobasso Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 12.30 Migliore in campo Juventus Next Gen. Al termine del match Campobasso Juventus Next Gen 0-0: risultato e cronaca. Campobasso: Tantalocchi; Papini, Celesia, Gargiulo, Brunet, Padula, Gala, Bifulco, Pierno, Martina, Lancini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Guidonia Montecelio Juventus Next Gen LIVE: Deme e Anghelé alle spalle di Guerra, le scelte ufficiali di Brambilla
Torres Juventus Next Gen LIVE: Gunduz titolare sulla trequarti, panchina per Licina. Le scelte di BrambillaAlle 15, la Torres sfida la Juventus Next Gen in casa.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Serie C | Dove vedere Campobasso-Juventus Next Gen; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Campobasso-Juventus Next Gen; Pronostici Campobasso-Juventus Next Gen: Statistiche, Analisi, Dove in TV 22.02.2026 Serie C; Serie C, girone B: la Juventus Next Gen a Campobasso cerca la rivincita della gara di andata.
Campobasso, contro la Juventus Next Gen senza l'uomo in piùDomani, domenica, big match al Molinari senza il tifo organizzato: protesta contro le squadre b delle big di serie A. Termoli in campo a Chieti ... rainews.it
Campobasso-Juventus Next Gen: probabili formazioni, momento delle squadre e dove vederlaCampobasso–Juventus Next Gen si gioca il 22 febbraio 2026 alle 12:30. Analisi del momento delle squadre, probabili formazion e tutte le informazioni su dove vedere la partita in streaming ... msn.com
Campobasso - Juventus NextGen ore 12:30, le probabili formazioni ow.ly/19VU50YjBmn x.com
Campobasso Football Club, domani la sfida con la Juventus Next Gen. Zauri: "Gara dura ma vogliamo vincere" Guarda il servizio - facebook.com facebook