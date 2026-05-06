Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE | traversa ospite che rischio per i bianconeri!

Nel secondo turno dei playoff di Serie C 202526, la Juventus Next Gen e la Pianese si sono affrontate in una partita terminata con il risultato di 0-0. Durante l'incontro, la squadra ospite ha colpito una traversa, creando un'occasione da gol. La partita ha visto diverse occasioni da entrambe le parti, con i bianconeri che hanno rischiato in alcune fasi. La cronaca si è concentrata sugli sviluppi principali e sulle azioni più significative del match.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Pianese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo turno dei playoff di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Dopo aver superato il primo turno pareggiando 2-2 con la Vis Pesaro, ora la Juventus Next Gen affronta la Pianese tra le mura amiche nel secondo turno playoff di Serie C. Anche questa volta, per i bianconeri di Brambilla sono due i risultati disponibili su tre per passare. LA NOSTRA INTERVISTA ESCLUSIVA A GIL PUCHE CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Pianese 0-0: sintesi e moviola. 75? Traversa Bertini – Si stampa sul legno il tentativo dalla distanza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE: traversa ospite, che rischio per i bianconeri! Notizie correlate Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE: Macca e Puczka subito pericolosi, bianconeri partono fortedi Marco BaridonJuventus Next Gen Pianese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo turno dei playoff... Pianese Juventus Next Gen 0-0: Fabrizi vicino al vantaggio, Mangiapoco salva i bianconeridi Marco BaridonPianese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie C... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tabellino partita Pianese vs Juventus Next Gen; Juventus Next Gen-Pianese: probabili formazioni Playoff Serie C, orario e dove vederla in tv e streaming; Playoff Serie C | Juventus Next Gen-Vis Pesaro | La partita; La Juve Next Gen pareggia ma passa, avanti anche Cittadella e Crotone. Fuori Atalanta U23 e Ternana. Juve Next Gen-Pianese, diretta Playoff Serie C: risultato in tempo reale. Cambio offensivo per BirindelliLa Juve Next Gen ha sfidato la Pianese già nella stagione regolare. Due sfide in cui sono arrivati due pareggi, entrambi per 0-0: l'andata a dicembre, il ritorno nella penultima di campionato. Proprio ... tuttosport.com Juventus Next Gen-Pianese Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Serie CJuventus Next Gen-Pianese, play-off promozione: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Bet365 ... derbyderbyderby.it #Juventus #NextGen #Pianese LIVE Segui qui il match x.com Playoff Serie C: Probabili formazioni di Juventus Next Gen - Pianese ore 20:00 https://ow.ly/nLNH50YVncv - facebook.com facebook