Nella partita tra Juventus Next Gen e Pianese, il risultato finale è stato di 0-0, con alcune occasioni per entrambe le squadre. All’inizio della ripresa, il portiere Mangiapoco ha effettuato due interventi importanti, mentre un calcio di rigore richiesto dai padroni di casa è stato negato dall’arbitro. La sfida, valida per il secondo turno dei playoff di Serie C, si è svolta senza reti segnate durante i tempi regolamentari.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Pianese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo turno dei playoff di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Dopo aver superato il primo turno pareggiando 2-2 con la Vis Pesaro, ora la Juventus Next Gen affronta la Pianese tra le mura amiche nel secondo turno playoff di Serie C. Anche questa volta, per i bianconeri di Brambilla sono due i risultati disponibili su tre per passare. LA NOSTRA INTERVISTA ESCLUSIVA A GIL PUCHE CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Pianese 0-0: sintesi e moviola. 51? Guerra va giù in area – Contatto all’imbocco dell’area di rigore, con Guerra che finisce a terra dolorante.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE: due volte Mangiapoco ad inizio ripresa! Negato un rigore a Guerra

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