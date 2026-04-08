Juventus Next Gen Ternana 1-1 LIVE | Aramu fulmina Mangiapoco tutto in parità al Moccagatta

Nella 34ª giornata di Serie C, la Juventus Next Gen e la Ternana si sono affrontate al Moccagatta, terminando la partita con un pareggio 1-1. Aramu ha segnato il gol che ha sbloccato il risultato, mentre Mangiapoco ha subito il gol del pareggio. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato e combattuto, con azioni che hanno impegnato i portieri e diverse occasioni da rete.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Ternana LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen torna in campo con l’obiettivo di ritrovare la vittoria dopo tre pareggi di fila. Bianconeri che ospitano la Ternana nel recupero della 34ª giornata di Serie C. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Ternana 1-1: sintesi e moviola. 64? Cambi Juve – Dentro Guerra e Deme per Gunduz e Cerri. 63? Ammonito Gil Puche – Ferma irregolarmente l’avanzata di Kerrigan. Giallo per lo spagnolo. 62? GOL ARAMU – La Ternana la pareggia con un lampo improvviso di Aramu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Ternana 1-1 LIVE: Aramu fulmina Mangiapoco, tutto in parità al Moccagatta Juventus Next Gen Ternana 0-0 LIVE: fischio d’inizio al Moccagattadi Marco BaridonJuventus Next Gen Ternana LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie C... Juventus Next Gen-Ternana, la DIRETTA della sfida del MoccagattaUno scontro Play off tra Juventus Next Gen-Ternana, in programma allo stadio Moccagatta. Temi più discussi: Tabellino partita Ternana vs Juventus Next Gen; Juventus Next Gen – Ternana: info biglietteria per assistere alla partita; Juventus - Ternana; Anghelè e Guerra non bastano, pari Next Gen a Perugia: come cambia la classifica. Juventus Next Gen-Ternana, la DIRETTA della sfida del MoccagattaUno scontro Play off tra Juventus Next Gen-Ternana, in programma allo stadio Moccagatta. In palio infatti il sesto posto solitario della classifica generale, con la possibilità di avvicinare il Pineto ... today.it Juventus Next Gen-Ternana: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie CLa squadra di Brambilla vuole tornare a vincere dopo i tre pareggi e una sconfitta consecutivi: tutte le emozioni della partita ... tuttosport.com Simone #Guerra è stato celebrato prima del match tra la #Juventus Next Gen e la #Ternana per un traguardo storico L'attaccante bianconero ha ricevuto una maglia celebrativa per le sue 100 presenze ufficiali, raggiunte nella scorsa sfida contro il #Perugi - facebook.com facebook #Juventus #NextGen #Ternana streaming LIVE e diretta tv Dove vederla x.com