Pianese Juventus Next Gen 0-0 | Fabrizi vicino al vantaggio Mangiapoco salva i bianconeri

Nella partita di Serie C tra Pianese e Juventus Next Gen terminata 0-0, Fabrizi ha avuto un'occasione vicino al vantaggio, mentre Mangiapoco ha salvato i bianconeri in almeno un'occasione. La gara si è disputata nella 37ª giornata della stagione 202526, con i due team che sono rimasti sullo stesso punteggio fino al triplice fischio. La sintesi della partita, con moviola e dettagli sul tabellino, è stata aggiornata in tempo reale.

di Marco Baridon Pianese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie C 202526. Dopo aver blindato matematicamente i playoff e aver vinto anche contro la Guidonia, la Juventus Next Gen va a caccia della storia. Ultime due partite della regular season per migliorare il piazzamento in vista degli spareggi e centrare la posizione in classifica più alta dalla nascita del progetto. Si comincia questa sera in casa della Pianese. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Pianese Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. 12? Occasione Fabrizi – Amey verticalizza per Fabrizi, che si presenta a tu per tu con Mangiapoco: conclusione troppo morbida e poco angolata, si oppone col corpo il portiere della Next Gen.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pianese Juventus Next Gen 0-0: Fabrizi vicino al vantaggio, Mangiapoco salva i bianconeri Notizie correlate Pontedera Juventus Next Gen 0-0 LIVE: Mangiapoco salva i bianconeriMateta alla Juve, la Vecchia Signora continua a seguire con attenzione l’attaccante del Crystal Palace: le condizioni per acquistarlo Kostic Juve,... Juventus Next Gen Ternana 2-1: Puczka, Guerra e i guantoni di Mangiapoco riportano i tre punti ai bianconeridi Marco BaridonJuventus Next Gen Ternana LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie C... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Pianese-Juventus Next Gen; Biglietti in vendita per la partita di sabato Pianese-Juventus Next Gen; Pianese-Juventus Next Gen, Birindelli contro il suo passato: Vogliamo mandare un segnale forte a noi stessi; Pianese-Juventus Next Gen in diretta, Serie C Live dal Comunale di Piancastagnaio. Pianese-Juventus Next Gen, ecco le formazioni ufficialiDi seguito le formazioni ufficiali di Pianese-Juventus Next Gen, match di Serie C. I bianconeri hanno già ipotecato l'accesso ai playoff ma vogliono migliorare la loro ... tuttojuve.com Pianese-Juventus NG, le formazioni ufficiali: titolari Fabrizi e BelliniSono state rese note le formazioni ufficiali della sfida tra Pianese e Juventus Next Gen, in programma alle 20.30 al Comunale di Piancastagnaio (LIVE MATCH su ... tuttoc.com Pianese Juventus Next Gen LIVE Segui qui il match facebook #Pianese #Juventus #NextGen LIVE Segui qui il match x.com