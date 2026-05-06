Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE | primo brivido del match targato Puczka

Nel secondo turno dei playoff di Serie C 202526, la partita tra Juventus Next Gen e Pianese si è conclusa senza reti. La sfida si è disputata sotto le luci dello stadio, con le due squadre che si sono affrontate in modo equilibrato. L'incontro ha visto alcuni tentativi offensivi da parte di entrambe le formazioni, ma nessun gol è stato segnato fino al triplice fischio finale.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Pianese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo turno dei playoff di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Dopo aver superato il primo turno pareggiando 2-2 con la Vis Pesaro, ora la Juventus Next Gen affronta la Pianese tra le mura amiche nel secondo turno playoff di Serie C. Anche questa volta, per i bianconeri di Brambilla sono due i risultati disponibili su tre per passare. LA NOSTRA INTERVISTA ESCLUSIVA A GIL PUCHE CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Pianese 0-0: sintesi e moviola. 13? Tiro Macca – Juventus in pressione offensiva e sempre in possesso del gioco.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE: primo brivido del match targato Puczka Notizie correlate Pianese Juventus Next Gen 0-0: primo squillo dei padroni di casa, chiude Puczkadi Marco BaridonPianese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie C... Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE: fischio d’inizio del matchdi Marco BaridonJuventus Next Gen Pianese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo turno dei playoff... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tabellino partita Pianese vs Juventus Next Gen; Juventus Next Gen-Pianese: probabili formazioni Playoff Serie C, orario e dove vederla in tv e streaming; Playoff Serie C | Juventus Next Gen-Vis Pesaro | La partita; La Juve Next Gen pareggia ma passa, avanti anche Cittadella e Crotone. Fuori Atalanta U23 e Ternana. Juventus Next Gen-Pianese, presenti sugli spalti Chiellini, Comolli e Scaglia: la fotoTra pochi istanti prenderà il via la sfida tra la Juventus Next Gen e la Pianese, valida per il secondo turno dei playoff di Serie C. Ad Alessandria è arrivata gran parte della ... tuttojuve.com Juventus Next Gen-Pianese 0-0, cominciato il match6' – Pressa alta la Juventus di Brambilla, cerca di uscire palla la piede la Pianese di Birindelli. 1' pt – Comincia il match a Vinovo. 19.27 - Ecco le ... tuttojuve.com #Juventus #NextGen #Pianese LIVE Segui qui il match x.com Playoff Serie C: Probabili formazioni di Juventus Next Gen - Pianese ore 20:00 https://ow.ly/nLNH50YVncv - facebook.com facebook