Pianese Juventus Next Gen 0-0 | primo squillo dei padroni di casa chiude Puczka

Nella partita valida per la 37ª giornata di Serie C 202526, la Pianese e la Juventus Next Gen si sono affrontate senza reti. La squadra di casa ha avuto il suo primo tentativo in avanti, mentre il portiere ospite ha chiuso la porta con una parata su Puczka. La gara si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, senza ulteriori segnature o occasioni significative.

di Marco Baridon Pianese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie C 202526. Dopo aver blindato matematicamente i playoff e aver vinto anche contro la Guidonia, la Juventus Next Gen va a caccia della storia. Ultime due partite della regular season per migliorare il piazzamento in vista degli spareggi e centrare la posizione in classifica più alta dalla nascita del progetto. Si comincia questa sera in casa della Pianese. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Pianese Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. 4? Primo squillo della Pianese – Sussi mette in mezzo per Tirelli, che prima di calciare viene anticipato in extremis da Puczka.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pianese Juventus Next Gen 0-0: primo squillo dei padroni di casa, chiude Puczka Notizie correlate Arezzo Juventus Next Gen 0-0 LIVE: Scaglia subito impegnato da Gilli, primo squillo bianconero di PuczkaCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Forlì Juventus Next Gen 0-0 LIVE: primo squillo di Cudrig, Cavallini sfiora il vantaggio!di Marco BaridonForlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Pianese-Juventus Next Gen; Biglietti in vendita per la partita di sabato Pianese-Juventus Next Gen; Pianese-Juventus Next Gen, Birindelli contro il suo passato: Vogliamo mandare un segnale forte a noi stessi; Pianese-Juventus Next Gen in diretta, Serie C Live dal Comunale di Piancastagnaio. Pianese-Juve Next Gen: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streamingLa squadra di Brambilla ha conquistato l'aritmetica qualificazione ai playoff di Serie C ma vuole continuare a vincere ... tuttosport.com Pianese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaPianese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie C 2025/26 ... juventusnews24.com Pianese Juventus Next Gen LIVE Segui qui il match facebook #Pianese #Juventus #NextGen LIVE Segui qui il match x.com