Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE | fischio d’inizio del match

Alle prime luci del secondo turno dei playoff di Serie C 202526, la Juventus Next Gen affronta la Pianese in una partita senza reti al termine dei 90 minuti regolamentari. La sfida si svolge concludendosi con un pareggio a zero, senza ulteriori gol o reti segnate. La cronaca si concentra sui momenti salienti e sulle azioni più significative di un incontro equilibrato.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Pianese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo turno dei playoff di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Dopo aver superato il primo turno pareggiando 2-2 con la Vis Pesaro, ora la Juventus Next Gen affronta la Pianese tra le mura amiche nel secondo turno playoff di Serie C. Anche questa volta, per i bianconeri di Brambilla sono due i risultati disponibili su tre per passare. LA NOSTRA INTERVISTA ESCLUSIVA A GIL PUCHE CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Pianese 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.00 Migliore in campo Juventus Next Gen.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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