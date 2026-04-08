Juventus Next Gen Ternana 1-0 LIVE | inizia la ripresa

La partita tra Juventus Next Gen e Ternana si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa per 1-0. L'incontro, valido per la 34ª giornata di Serie C 202526, è ripreso dopo l'intervallo con alcune azioni chiave, che saranno analizzate nella moviola. Sono stati registrati il tabellino e alcuni momenti salienti della cronaca, mentre il risultato finale ha confermato il successo della Juventus Next Gen.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Ternana LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen torna in campo con l’obiettivo di ritrovare la vittoria dopo tre pareggi di fila. Bianconeri che ospitano la Ternana nel recupero della 34ª giornata di Serie C. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Ternana 1-0: sintesi e moviola. INIZIA LA RIPRESA FINE PRIMO TEMPO 43? Tiro Faticanti – Il centrocampista dialoga benissimo con Gunduz e poi calcia dal limite dell’area. Traiettoria pericolosa ma che viene arpionata centralmente da D’Alterio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Ternana 1-0 LIVE: inizia la ripresa Juventus Next Gen Ascoli 0-0 LIVE: inizia la ripresadi Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen Ascoli LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di... Torres Juventus Next Gen 0-1 LIVE: inizia la ripresadi Marco BaridonTorres Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie C... Temi più discussi: Juventus Next Gen – Ternana: info biglietteria per assistere alla partita; Juventus - Ternana; Anghelè e Guerra non bastano, pari Next Gen a Perugia: come cambia la classifica; Dove vedere Juventus Next Gen-Ternana: data, orario e diretta. LIVE - JUVENTUS NEXT GEN-TERNANA 1-0, fine primo tempoBenvenuti nella webcronaca di Juventus Next Gen-Ternana, gara valida per il recupero della 34esima giornata del campionato di Serie C, Girone B. ternananews.it Juventus Next Gen-Ternana, la DIRETTA della sfida del MoccagattaUno scontro Play off tra Juventus Next Gen-Ternana, in programma allo stadio Moccagatta. In palio infatti il sesto posto solitario della classifica generale, con la possibilità di avvicinare il Pineto ... today.it Simone #Guerra è stato celebrato prima del match tra la #Juventus Next Gen e la #Ternana per un traguardo storico L'attaccante bianconero ha ricevuto una maglia celebrativa per le sue 100 presenze ufficiali, raggiunte nella scorsa sfida contro il #Perugi - facebook.com facebook #Juventus #NextGen #Ternana streaming LIVE e diretta tv Dove vederla x.com