Juventus Next Gen Bra 2-1 LIVE | inizia la ripresa

Alle 14:30 si è riaperta la partita tra Juventus Next Gen e Bra, conclusa con il risultato di 2-1. La gara, valida per la 38ª giornata del campionato di Serie C 202526, è ripresa dopo l’intervallo e ha visto i giocatori tornare in campo per la seconda frazione. Sul campo si sono susseguite azioni che hanno portato ai due gol segnati durante il match.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Bra LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, già qualificata matematicamente ai playoff, affronta il Bra nell’ultima giornata di regular season di Serie C con un grande obiettivo: blindare il quinto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Bra 2-1: sintesi e moviola. 46? Cambio Juve – Dentro Rizzo al posto di Gil. INIZIA LA RIPRESA FINE PRIMO TEMPO 45? Sbaglia il cross di Licina – Tentativo di traversone dell’ex Bayern Monaco, che sbaglia però la misura. Raccoglie Franzini in presa alta. 39? Capac giù in area – Punta Gil e sterza, cadendo nel contatto in area di rigore.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Bra 2-1 LIVE: inizia la ripresa Bra - Juventus Next Gen 1-1 | Gli Highlights | 19ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/2026 Notizie correlate Torres Juventus Next Gen 0-1 LIVE: inizia la ripresadi Marco BaridonTorres Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie C... Juventus Next Gen Ternana 1-0 LIVE: inizia la ripresadi Marco BaridonJuventus Next Gen Ternana LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie C... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Bra; Tabellino partita Bra vs Juventus Next Gen; Serie C, ultimo turno di regular season: per la Juventus Next Gen al Moccagatta arriva il Bra; Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Bra. Pagina 1 | Juventus Next Gen-Bra: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie CI bianconeri di Brambilla in campo nell'ultima gara di regular season per consolidare il quinto posto, prima di focalizzarsi sui playoff ... tuttosport.com Juventus Next Gen-Bra, non sarà l'ultima: le probabili formazioniScenderanno in campo alle 14:30 Juventus Next Gen e Bra. Le due formazioni sono attese dalla trentottesima e ultima giornata del Girone B di Serie C ma, per entrambe, la stagione 25/26 non ... tuttoc.com #JuventusNextGen, i convocati per il #Bra Sale un difensore dalla Primavera x.com Juventus Next Gen, i convocati per il Bra Sale un difensore dalla Primavera - facebook.com facebook