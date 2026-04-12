Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0 LIVE | ancora Oboavwoduo pericoloso negato un rigore a Guerra!

Nel corso della 36ª giornata di Serie C, la partita tra Juventus Next Gen e Guidonia Montecelio si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. Durante l'incontro, un episodio ha coinvolto un possibile calcio di rigore per la squadra ospite, negato dall’arbitro, mentre un giocatore di casa ha avuto diverse occasioni per segnare, tra cui un tentativo di Oboavwoduo considerato molto pericoloso. La cronaca dell’incontro ha aggiornato i tifosi sui momenti chiave della gara.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie C 202526. Dopo aver blindato matematicamente i playoff di Serie C, ora la Juventus Next Gen ha il compito di migliorare la sua posizione in classifica nelle ultime tre giornate di regular season. Bianconeri che ospitano il Guidonia Montecelio al Moccagatta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0: sintesi e moviola. 53? Scaglia F. decisivo – Azione personale sulla destra di Tessiore, cross teso sul primo palo respinto da un grandissimo intervento di Scaglia.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0 LIVE: ancora Oboavwoduo pericoloso, negato un rigore a Guerra! Juventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: torna Licina titolare, con lui Oboavwoduo e Guerra in attacco. Le scelte ufficiali di Brambilladi Marco BaridonJuventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di... Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0 LIVE: Puczka e Oboavwoduo vicini al goldi Marco BaridonJuventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di...