Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE | Anghelè vicino al vantaggio

Nella sfida valida per il secondo turno dei playoff di Serie C 202526, la Juventus Next Gen e la Pianese si sono affrontate senza riuscire a sbloccare il risultato, terminando con uno 0-0. La partita è stata seguita in diretta con aggiornamenti su moviola, azioni salienti e il tabellino. Durante l'incontro, Anghelè ha avuto una buona occasione per portare avanti la sua squadra, ma senza successo.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Pianese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo turno dei playoff di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Dopo aver superato il primo turno pareggiando 2-2 con la Vis Pesaro, ora la Juventus Next Gen affronta la Pianese tra le mura amiche nel secondo turno playoff di Serie C. Anche questa volta, per i bianconeri di Brambilla sono due i risultati disponibili su tre per passare. LA NOSTRA INTERVISTA ESCLUSIVA A GIL PUCHE CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Pianese 0-0: sintesi e moviola. 37? Ammonito Martey – Trattenuta vistosa su Puczka che era sgusciato via in dribbling.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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