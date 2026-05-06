Juventus | l’estate cambierà il volto della difesa?

L’estate si presenta come un periodo cruciale per la Juventus, che sta valutando diverse opzioni per la sua difesa. Le trattative sono ancora in corso e le decisioni dipenderanno sia dagli esiti delle operazioni di mercato sia dagli sviluppi sul campo. La società sta considerando possibili trasferimenti e cessioni per rafforzare il reparto difensivo, con un occhio alle opportunità che si presenteranno nelle prossime settimane.

La Juventus si prepara a un’estate che potrebbe cambiare profondamente il volto della difesa, con scenari ancora aperti e decisioni legate sia al campo sia alle opportunità di mercato. Il reparto arretrato, negli ultimi anni punto di riferimento della squadra, è oggi al centro di una riflessione tecnica L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: l’estate cambierà il volto della difesa? JUVENTUS SU RUDIGER : COLPO DA LEADER O RISCHIO MILIONARIO LA SCELTA CHE CAMBIA TUTTO . Notizie correlate Leggi anche: PEBA, primo incontro in Comune: come cambierà il volto di Persiceto Ysabel Mora sceglie Paula Echevarría: l’attrice è il volto della Primavera Estate 2026Ysabel Mora punta sull’autenticità e sulla valorizzazione della femminilità scegliendo Paula Echevarría come ambassador per la collezione Primavera... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Juve in Champions? Bagarre quarto posto, l'algoritmo cambia così! Tutte le previsioni; Spalletti: Qualcuno disse ‘avrai mica paura del Bodo?’ Ora dovrebbero cambiare l’articolo; Road to Champions: lo 0-0 tra Milan e Juve non cambia le carte, si infiamma la corsa per l'Europa che conta; Le parole di Bremer spaventano i tifosi della Juventus: cosa può succedere in estate, rinnovo o cessione?. Juventus, Kolo Muani prima scelta per l'attacco. O Gonzalo Garcia in 'stile Morata'Juventus già concentrata sul mercato estivo, con un rinforzo per l'attacco tra le priorità assolute. Come riporta il Corriere dello. tuttomercatoweb.com La Juventus vuole un portiere top in estate: nuovi contatti con Alisson, De Gea è l'alternativaFinora Luciano Spalletti ha scelto di non intervenire sul reparto portieri della Juventus, concentrando gli sforzi del mercato invernale su altri ruoli: un esterno destro, un’alternativa a Kenan ... tuttomercatoweb.com La designazione arbitrale di Lecce-Juventus COLOMBO IMPERIALE – CECCONI IV: TREMOLADA VAR: MARIANI AVAR: MAZZOLENI - facebook.com facebook Sgambetto #Juventus all’ #Inter per #Muharemovic Bianconeri tornano alla carica per il bosniaco x.com