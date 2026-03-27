PEBA primo incontro in Comune | come cambierà il volto di Persiceto

Il Comune di San Giovanni in Persiceto ha avviato ufficialmente la fase di elaborazione del PEBA, il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Questa iniziativa mira a rendere la città più accessibile, garantendo a tutti la possibilità di muoversi liberamente. Il primo incontro ufficiale tra le autorità comunali e i rappresentanti coinvolti si è svolto di recente, segnando l'inizio di un percorso che interesserà vari interventi di riqualificazione urbana.

Stanziati i fondi per il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Dal metaprogetto al rilievo dello stato di fatto: ecco le tappe del nuovo assetto urbano Una città a misura di tutti, dove muoversi liberamente non sia un privilegio ma un diritto. Con questo obiettivo il Comune di San Giovanni in Persiceto dà ufficialmente il via alla redazione del PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche), lo strumento che ridisegnerà l’accessibilità del territorio. Il primo passo di questo percorso è martedì 31 marzo alle ore 20:30, presso la sala del Consiglio comunale (corso Italia 74), con un incontro pubblico volto a illustrare finalità e modalità operative del Piano. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - PEBA, primo incontro in Comune: come cambierà il volto di Persiceto Articoli correlati "Così cambierà il volto della biblioteca comunale": iniziati i lavori di ristrutturazioneI volumi sono sempre lì, sui loro scaffali, debitamente protetti da teloni di plastica; tutto intorno è polvere e calcinacci: il controsoffitto... Tutti gli aggiornamenti su PEBA primo incontro in Comune come... Argomenti discussi: Abbattimento barriere architettoniche, il Comune ottiene finanziamento: incontro pubblico. Giarre, accessibilità del locali comunali e Peba: la posizione delle associazioniCome già raccontato si è svolto nei giorni scorsi, presso i locali del Comune di Giarre in via Federico di Svevia, un incontro tra le associazioni che sostengono l’impegno della Garante per le persone ... gazzettinonline.it Stop barriere architettoniche ad Aosta, incontro Comune e associazioniIl Comune di Aosta avvia il percorso per la redazione del Piano per l'eliminazione della barriere architettoniche (Peba). Nel primo appuntamento l'amministrazione ha incontrato le organizzazioni del ... ansa.it