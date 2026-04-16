Milan e Juventus il pass Champions sarà il giudice di tutto

Milan e Juventus sono impegnate in una sfida che potrebbe decidere il loro futuro in Champions League. Allegri mira a qualificarsi per la competizione europea, considerando anche la possibilità di ottenere un incarico come allenatore della nazionale. Spalletti, invece, è coinvolto in discussioni relative al suo ruolo e alle sue prospettive future. La situazione si svela attraverso le partite e le decisioni che le due squadre prenderanno nelle prossime settimane.

Champions, la parola chiave: aprirà molti scenari, ne chiuderà altrettanti. Sulla graticola ci sono soprattutto gli allenatori, impegnati in uno sprint che lascerà il segno dappertutto. Panchine ritenute solide che ora traballano, voci che ci inseguono sul prossimo commissario tecnico azzurro, mai come stavolta atteso come l’uomo della Provvidenza, lotte intestine che non restano più sottotraccia: la caccia al pass della coppa più ambita diventa un intreccio di destini che coinvolge tutta l’alta classifica. Consideriamo la capolista Inter e il Napoli staccato di nove lunghezze, già qualificate. Sembrerebbe una situazione statica, ma non va trascurata la variabile Conte, inteso come autocandidato alla guida dell’Italia.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan e Juventus, il pass Champions sarà il giudice di tutto Real Madrid-Juventus 1-0: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Il bambino di 5 anni arrestato dall’Ice non sarà deportato. Giudice federale blocca tutto. Il legale: “Liam e suo padre chiesero asilo”Roma, 27 gennaio 2026 - Liam Conejo Arias, il bambino di 5 anni fermato dall'Ice, non sarà deportato. Milan, Scaroni dice tutto: «Nuovo stadio? Sarà bellissimo, il più bello d’Europa. Sarà una gloria per Milano»Rinnovo Vlahovic, la Juve accelera: nuovo incontro con l’entourage atteso nei prossimi giorni. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Milan e Juventus, il pass Champions sarà il giudice di tutto; Come cambia la lotta Champions League: Milan, Como, Juventus e Roma, classifica e calendario; Il Milan sogna un altro colpo Modric e si muove per Lewandowski: è derby con la Juve; Milan-Juventus, ultimi biglietti disponibili, Si va verso il sold out. Gazzetta - La Juventus rimanda i discorsi con Vlahovic, il Milan si reinserisce. La chiave è la cessione di NkunkuLa proposta della Vecchia Signora è più o meno nota da tempo: uno-due anni con stipendio ridotto almeno della metà rispetto ai 12 milioni netti dell’attuale busta paga, confidando nella voglia di ... calciomercato.com Vlahovic, la firma con la Juve slitta: ci riprova il Milan. La chiave è NkunkuComolli rimanda il rinnovo del nove a fine stagione. Se esce il francese, il Diavolo ha i soldi per l’ingaggio ... gazzetta.it GELO Max e il Milan sono sempre piu distanti. E Cardinale dov'è Il Bayern e l'arbitro eliminano il Real La prima pagina del Corriere dello Sport di giovedì 16 aprile #CorrieredelloSport - facebook.com facebook GELO Max e il Milan sono sempre piu distanti. E Cardinale dov'è Il Bayern e l'arbitro eliminano il Real La prima pagina del Corriere dello Sport di giovedì 16 aprile #CorrieredelloSport x.com