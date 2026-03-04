La Juventus si prepara all’ultima fase della stagione, con undici partite che decideranno il suo futuro in Champions League e il rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic. La squadra affronta queste partite cruciali, mentre il club valuta le proprie strategie per mantenere il suo attaccante più rappresentativo. La corsa europea e la trattativa per il rinnovo sono al centro dell’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

L'ultima fase della stagione sarà fondamentale per il destino della Juventus e del suo giocatore più importante: Dusan Vlahovic Meno quattro dalla Roma, il sorpasso subito dal Como e una corsa al quarto posto che passa dal recupero di Dušan Vlahovic. Il pareggio riacciuffato all’Olimpico ha lasciato in eredità alla Juventus due certezze: la sensazione di poter tornare presto a correre con il centravanti titolare e un calendario sulla carta favorevole. Il bilancio dell’ultimo mese in campionato racconta una mini-crisi nei risultati: appena 2 punti in 4 giornate, tra il pari con la Lazio e quello con la Roma, in mezzo ai ko contro Inter e Como. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Juventus, corsa Champions e rinnovo Vlahovic: undici partite per il destino dei bianconeri

Leggi anche: Roma, undici partite per blindare l’Europa: calendario e incastri della corsa Champions

La Juventus guarda oltre Vlahovic: il talentino Kovacs nel mirino dei bianconeri | ESCLUSIVOMentre la squadra si prepara all’importantissimo match casalingo contro la Roma di Gian Piero Gasperini, vero e proprio spartiacque per le ambizioni...

Vlahovic-Juventus, dal rinnovo all'addio a zero: i possibili scenari | Sky Calcio Club

Approfondimenti e contenuti su Juventus corsa Champions e rinnovo....

Temi più discussi: Corsa Champions, dietro al Milan in cinque per due posti: borsino e calendario a confronto; Corsa Champions, 6 squadre per 3 posti: calendario a confronto a 11 giornate dalla fine; Napoli, Roma, Juventus, Atalanta e Como, cinque squadre per due posti: scontri diretti e calendario, si accende la corsa Champions; Roma-Juventus, sfida decisiva per la Champions.

Juventus, focus su corsa Champions e rinnovo di VlahovicUn centravanti come il serbo potrà sostenere la rincorsa della Vecchia Signora. Servono i gol per il quarto posto e magari la sua firma sul rinnovo. corrieredellosport.it

Ciro Ferrara ha parlato della corsa per la qualificazione alla prossima Champions League e del futuro di Spalletti. Vediamo cos’ha dettoCiro Ferrara ha parlato della corsa per la qualificazione alla prossima Champions League e del futuro di Spalletti. Vediamo cos’ha detto Ciro Ferrara ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Di segui ... juventusnews24.com

Vlahovic per la prima volta parzialmente in gruppo. Possibile convocazione per Juventus-Pisa x.com

Juventus a confronto a distanza di un anno, con tutte le attenuanti del caso tra infortuni e cambio allenatore I bianconeri guidati da Spalletti, alla 27° giornata di Serie A, si trovano al 6° posto con 47 punti in classifica. Il dato peggiore riguarda il numero di sco facebook