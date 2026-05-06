Juventus | il destino passa dalla qualificazione

La Juventus si gioca tutto in questa fase, con la qualificazione alla prossima Champions League che potrebbe cambiare il suo futuro. La differenza tra avanzare o uscire si riflette non solo sul campo, ma anche sul bilancio e sulla strategia della squadra. Le decisioni prese nelle prossime partite saranno decisive per definire il percorso della stagione e le possibilità di rafforzare la rosa in vista della competizione europea.

Il destino della Juventus passa inevitabilmente dalla qualificazione alla prossima Champions League, una linea sottile che separa due scenari completamente diversi non solo sul piano sportivo, ma soprattutto su quello economico e progettuale. La società ha già impostato una strategia chiara, ma tutto resta sospeso fino L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: il destino passa dalla qualificazione Notizie correlate Leggi anche: Milan e Juventus a un passo dalla qualificazione alla Champions League. Juventus, il futuro del mercato passa dalla Champions: gli scenariIl destino della Juventus e le scelte di mercato estive passano dalla qualificazione alla prossima Champions. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Vlahovic torna al goal dopo sei mesi e rilancia la Juventus: il serbo decisivo contro il Verona diventa l’arma di Spalletti nella volata Champions; Il Lecce prepara l’impresa contro la Juventus; Corsa Champions, Milan in crisi e Juve in affanno: ora la Roma sogna. Calendari a confronto; Juventus, Spalletti a Lecce con il dubbio Thuram. Frosinone prima c’è la Juve Stabia. Ma il destino (anche del Monza) passa dal MantovaPer continuare a sperare in una promozione diretta in Serie A il Frosinone dovrà bissare quanto fatto a Castellammare di Stabia nel 2019-2020 e. tuttomercatoweb.com Juventus, Bremer apre al rinnovo ma su di lui c'è la Premier: Kim è la principale alternativaLa solidità ritrovata della Juventus passa inevitabilmente dai piedi e dalla leadership di Gleison Bremer. Dopo stagioni complicate, tra infortuni. tuttomercatoweb.com Spunta l’idea El Karouani per la fascia Secondo Tuttosport, la Juventus segue il terzino dell’FC Utrecht, protagonista di una stagione super: 16 assist e 3 gol Al momento non sono previsti grandi cambiamenti sulla sinistra, ma tutto dipenderà dalle uscite: i - facebook.com facebook Sono passati 14 anni da quando la #Juventus vinceva il suo trentesimo Scudetto Quanto torneremo a lottare per il tricolore x.com