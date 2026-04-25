Milan-Juventus sfida da Champions | i bianconeri cercano il colpo a San Siro

Domenica sera alle 20:45, lo stadio di San Siro ospiterà la partita tra Milan e Juventus, una delle sfide più attese del calcio italiano. La gara si svolgerà il 26 aprile 2026 e vedrà le due squadre affrontarsi in una sfida che richiama grande attenzione tra tifosi e addetti ai lavori. È un appuntamento che richiama le rivalità storiche e il livello elevato delle competizioni europee.

Domenica sera, alle 20:45, lo stadio di San Siro farà da palcoscenico a una delle grandi classiche del calcio italiano: Milan-Juventus 26 aprile 2026. Una sfida che vale molto più dei tre punti, tra ambizioni europee e prestigio storico.Pre partita e precedentiLa Juventus arriva all’appuntamento.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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