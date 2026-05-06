Juventus femminile buone notizie per Chiara Beccari | intervento riuscito

Da stilejuventus.com 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo giorni di preoccupazione, Chiara Beccari ha subito un intervento che si è concluso con successo. La giocatrice della squadra femminile di calcio ha affrontato una procedura medica importante, che è stata completata senza complicazioni. La notizia arriva in un momento di grande tensione, portando sollievo alla squadra e ai tifosi che l’avevano sostenuta in questa fase difficile.

Dopo giorni di seria apprensione, che hanno coinvolto la sua squadra e i suoi tifosi, Chiara Beccari può tornare a sorridere. Il pesante infortunio rimediato durante la sfida contro la Roma nella giornata di sabato 25 aprile è stato trattato nella giornata odierna e, la Juventus annuncia la riuscita dell’intervento con un comunicato pubblicato sul proprio sito. Il comunicato stampa. « Chiara Beccari è stata sottoposta oggi, mercoledì 6 maggio 2026, a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita dal Dottor Sonnery-Cottet presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione, è perfettamente riuscita e la calciatrice inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

juventus femminile buone notizie per chiara beccari intervento riuscito
© Stilejuventus.com - Juventus femminile, buone notizie per Chiara Beccari: intervento riuscito

Notizie correlate

Juventus Women, Beccari operata al ginocchio sinistro: intervento riuscito. Il comunicato ufficialedi Francesco SpagnoloJuventus Women, Beccari è stata operata al ginocchio sinistro dopo il brutto infortunio contro la Roma.

Ultimissime Juve LIVE: come stanno Yildiz e Thuram, intervento riuscito per Beccaridi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale.

Una raccolta di contenuti

chiara beccari juventus femminile buone notizieJuve, Beccari operata al legamento crociato: intervento riuscito. Almeno sei i mesi di stopLa Juventus ha comunicato l’esito dell’operazione a cui si è sottoposta l’attaccante Chiara Beccari dopo l’infortunio al. tuttomercatoweb.com

chiara beccari juventus femminile buone notizieJuventus Women, brutto infortunio per Beccari: si teme un lungo stopLa Juventus Women è in campo in questi istanti e sta sfidando la Roma Femminile allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella. Nel corso del primo tempo, però, le bianconere hanno ... tuttojuve.com

Digita per trovare news e video correlati.