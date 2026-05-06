Dopo giorni di preoccupazione, Chiara Beccari ha subito un intervento che si è concluso con successo. La giocatrice della squadra femminile di calcio ha affrontato una procedura medica importante, che è stata completata senza complicazioni. La notizia arriva in un momento di grande tensione, portando sollievo alla squadra e ai tifosi che l’avevano sostenuta in questa fase difficile.

Dopo giorni di seria apprensione, che hanno coinvolto la sua squadra e i suoi tifosi, Chiara Beccari può tornare a sorridere. Il pesante infortunio rimediato durante la sfida contro la Roma nella giornata di sabato 25 aprile è stato trattato nella giornata odierna e, la Juventus annuncia la riuscita dell’intervento con un comunicato pubblicato sul proprio sito. Il comunicato stampa. « Chiara Beccari è stata sottoposta oggi, mercoledì 6 maggio 2026, a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita dal Dottor Sonnery-Cottet presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione, è perfettamente riuscita e la calciatrice inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus femminile, buone notizie per Chiara Beccari: intervento riuscito

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