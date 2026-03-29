Juventus | Elkann e la cessione di Gedi

Exor ha avviato ufficialmente la procedura per vendere la propria quota nella società che controlla Gedi. La decisione si inserisce nel piano di semplificazione del portafoglio societario dell’azienda, che sta procedendo alla cessione di alcune partecipazioni. La vendita riguarda una quota di partecipazione nella società editoriale, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

Mentre Exor continua il processo di semplificazione del proprio portafoglio con la cessione di Gedi (gruppo editoriale che include Repubblica e La Stampa) al fondo greco Antenna, John Elkann ha voluto inviare un segnale inequivocabile sul futuro della Juventus: il club bianconero non è in vendita e resta un asset L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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