Secondo quanto riportato da un esperto di mercato, il trasferimento di Koopmeiners alla Juventus potrebbe essere già in fase di definizione per la prossima estate. L’olandese, arrivato in prestito dall’Atalanta, potrebbe lasciare il club torinese prima di quanto si pensasse inizialmente. La sua avventura con la maglia bianconera sembra essere al termine, con le trattative che si fanno sempre più concrete.

Il matrimonio tra la Juventus e Teun Koopmeiners potrebbe concludersi molto prima del previsto. Nonostante le grandi aspettative che avevano accompagnato il suo arrivo a Torino dall’Atalanta, l’avventura dell’olandese in maglia bianconera sembra essere già arrivata a un bivio definitivo. Secondo quanto riportato dall’esperto di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Pedullà: “Koopmeiners è ai saluti, cessione in estate”

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