Juventus Perin ai saluti?

Il rapporto tra il portiere Mattia Perin e la Juventus potrebbe essere arrivato alla conclusione. Si parla di un possibile addio del giocatore al club, senza conferme ufficiali, ma con diverse voci che circolano nelle ultime settimane. Non ci sono ancora dettagli sui motivi di questa possibile separazione o sui prossimi passi del calciatore. La situazione resta da chiarire nelle prossime giornate.

Perin ai saluti. Il rapporto tra Mattia Perin e la Juventus sembra essere giunto al capitolo finale. Nonostante il rinnovo sfiorato nei mesi scorsi e la stima mai nascosta di Luciano Spalletti, l’estremo difensore di Latina ha maturato la decisione di cercare una nuova sfida nella prossima finestra L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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