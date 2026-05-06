Juventus | centrocampo reparto chiave

La Juventus sta pianificando interventi sul mercato per rafforzare il centrocampo, ritenuto un settore prioritario. Tra i diversi nomi che circolano, uno appare particolarmente interessante: si tratta di un calciatore olandese, attualmente sotto contratto con un club di Serie A. La società ha inserito il suo nome nella lista delle possibili acquisizioni per la prossima stagione, senza però aver ancora ufficializzato alcuna trattativa.

La Juventus continua a guardare al centrocampo come uno dei reparti chiave da rinforzare in vista della prossima stagione, e tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza spicca quello di Tijjani Reijnders. L’olandese rappresenta un profilo che risponde in modo preciso alle esigenze tecniche emerse negli ultimi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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JUVENTUS: nome CLAMOROSO a centrocampo

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