Brocchi sul derby | Il centrocampo è l’unico reparto in cui Milan e Inter si equivalgono In attacco…

L’ex centrocampista del Milan, Cristian Brocchi, ha commentato il derby tra Milan e Inter in un’intervista a 'Tuttosport'. Brocchi ha affermato che il centrocampo delle due squadre è equilibrato, mentre ha evidenziato differenze negli attacchi. Ha analizzato la partita sottolineando le caratteristiche dei reparti di entrambe le formazioni senza approfondire motivazioni o cause.

Nell'edizione odierna di 'Tuttosport' è presente un'intervista all'ex centrocampista del Milan Cristian Brocchi. Ovviamente, l'argomento principale è il derby di Milano in programma domani sera a 'San Siro'. Nel corso dell'intervista, l'ex rossonero ha spiegato anche cosa significa il derby della Madonnina. Ecco il commento di un giocatore che ne vissuti parecchi. "Sono diversi, perché Inter e Milan, nella loro storia, hanno abituato i loro tifosi a non competere per la stracittadina, ma per la vittoria finale. Il tifoso la vede e vive come una partita molto importante, non è che a Milano ci sia meno voglia rispetto a Roma o Genova. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

