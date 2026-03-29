L'ex calciatore ha commentato positivamente le caratteristiche personali di Gattuso, definendolo un ragazzo serio e generoso. Ha inoltre espresso opinioni sul centrocampo della nazionale, affermando che i tre giocatori coinvolti costituiscono il miglior reparto possibile. Le sue dichiarazioni sono state pubblicate sulla Gazzetta dello Sport e si sono concentrate anche sul giocatore dell'Juventus, evidenziando le sue qualità.

Tardelli non ha dubbi: «Gattuso ragazzo serio e generoso». Poi parla anche dello juventino Locatelli: le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Intervenuto a “ La Gazzetta dello Sport “, Marco Tardelli, ex giocatore di Juventus e Nazionale italiana, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GATTUSO – « Gattuso? L’ho avuto in Under 21. Fin dalla prima partita, nel marzo ’98 a Malta. Giocava nei Rangers. Era com’è oggi: un ragazzo serio, generoso, sempre a disposizione della squadra. Sa che anche lui mi fece quel discorso che io avevo fatto a Bearzot? Dopo una sostituzione in un’amichevole. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tardelli non ha dubbi: «Gattuso ragazzo serio e generoso. Il centrocampo dell’Italia? Loro tre compongono il miglior reparto possibile»

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