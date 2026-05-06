Juventus Alisson ha detto sì alla Juve

Alisson Becker ha accettato un accordo verbale con la Juventus, segnando un passo importante nel calciomercato internazionale. La trattativa tra il portiere brasiliano e il club italiano si è conclusa positivamente, aprendo nuove possibilità per la rosa bianconera. La notizia ha attirato l’attenzione sia nel massimo campionato italiano che nella Premier League, coinvolgendo diversi addetti ai lavori e analisti del settore.

Dettagli dell’Intesa: Alisson Sceglie il Progetto Juventus. Il calciomercato internazionale si accende con un’indiscrezione che scuote i vertici della Serie A e della Premier League: Alisson Becker ha raggiunto un accordo verbale con la Juventus. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’estremo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Alisson ha detto sì alla Juve CLAMOROSA NOTIZIA! Alisson ha detto SÌ alla Juve! Agente ia Torino Notizie correlate Leggi anche: Juventus, Alisson ha detto sì alla Juve: cifre e dettagli CdS – In Inghilterra sicuri: “Alisson ha già detto sì alla Juve. Il Liverpool si infuria e pensa a Di Gregorio”2026-04-27 14:03:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: In Inghilterra sicuri: “Alisson... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: In Inghilterra sicuri: Alisson ha già detto sì alla Juve. Il Liverpool si infuria e pensa a Di Gregorio; Alisson, pronto il contratto Juve! Si accelera: dentro il vertice di mercato; Juventus, pronto un triennale da 4,5 milioni per Alisson: quanto chiede il Liverpool; Quote Alisson Juventus: il portiere brasiliano nel mirino di Spalletti. Romano: Apertura di Alisson alla Juventus è totale. Adesso si sta programmando…Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha dato nuovi aggiornamenti in merito all'interesse della Juventus per Alisson Becker: Perché è importante aggiungere ... tuttojuve.com Alisson Becker ha detto sì alla Juventus, si lavora per chiudere col LiverpoolLa Juventus sta lavorando in vista della prossima stagione e si fanno già i primi nomi di mercato, a partire dalla scelta del portiere che dovrà prendere il posto di Di Gregorio: il primo nome della l ... msn.com Juventus News 24. . - facebook.com facebook Riccardo Trevisani analizza senza filtri il momento dei bianconeri ai microfoni di Sportmediaset: "Onestamente nessuno pensava che la Juventus potesse non vincere contro una squadra retrocessa, e non ha saputo non vincere di nuovo dopo la gara c x.com