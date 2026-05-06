Juventus Alisson ha detto sì alla Juve

Da ilprimatonazionale.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alisson Becker ha accettato un accordo verbale con la Juventus, segnando un passo importante nel calciomercato internazionale. La trattativa tra il portiere brasiliano e il club italiano si è conclusa positivamente, aprendo nuove possibilità per la rosa bianconera. La notizia ha attirato l’attenzione sia nel massimo campionato italiano che nella Premier League, coinvolgendo diversi addetti ai lavori e analisti del settore.

Dettagli dell’Intesa: Alisson Sceglie il Progetto Juventus. Il calciomercato internazionale si accende con un’indiscrezione che scuote i vertici della Serie A e della Premier League: Alisson Becker ha raggiunto un accordo verbale con la Juventus. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’estremo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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