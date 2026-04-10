Juventus Alisson ha detto sì alla Juve | cifre e dettagli
Alisson Becker ha accettato l’offerta della Juventus, che sta lavorando a un contratto triennale per riportarlo in Italia. La società bianconera ha deciso di accelerare le trattative in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di perfezionare l’accordo e definire i dettagli economici. La trattativa è in corso e si sta concentrando sui termini del contratto, mentre le parti stanno negoziando le condizioni di un possibile trasferimento.
Juve e Alisson, c’è l’apertura: si lavora al triennale per il ritorno in Italia. La Juventus rompe gli indugi e accelera per quello che potrebbe essere il colpo dell’estate 2026: Alisson Becker. Dalle semplici indiscrezioni dei mesi scorsi si è passati a una fase L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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Mercato JuveAccordo a un Passo! Preferito di Spalletti!
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