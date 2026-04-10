Juventus Alisson ha detto sì alla Juve | cifre e dettagli

Alisson Becker ha accettato l’offerta della Juventus, che sta lavorando a un contratto triennale per riportarlo in Italia. La società bianconera ha deciso di accelerare le trattative in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di perfezionare l’accordo e definire i dettagli economici. La trattativa è in corso e si sta concentrando sui termini del contratto, mentre le parti stanno negoziando le condizioni di un possibile trasferimento.