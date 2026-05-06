Juve video e ritiro | l' unità anticrisi di Spalletti per centrare il quarto posto

Il tecnico della squadra ha programmato un ritiro con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e cercare di conquistare il quarto posto in classifica. Durante questa fase, verranno mostrati ai giocatori video delle partite più significative disputate finora, per analizzare i punti di forza e le aree di miglioramento. La decisione di utilizzare queste immagini fa parte di un metodo per motivare e unire il gruppo in vista delle prossime sfide.

L’unità di crisi nasce e si scioglie a missione compiuta. Alla Continassa, qualcosa si muove perché il momento non ammette distrazioni o leggerezze: la Juventus va dritta in Champions se vince a Lecce (sabato), batte la Fiorentina e si prende il derby con il Torino, altrimenti si ballerebbe, e non poco. "Non possiamo non arrivare tra le prime quattro. non possiamo non vincere le ultime tre gare di stagione. tutto è nelle nostre mani, se non siamo banali, siamo la squadra che sa cosa fare e dove arrivare.": l’ex ct azzurro ha parlato così al gruppo e, al gruppo, parlerà così anche oggi alla ripresa dei lavori. Imprevedibilità e cattiveria: il giusto mix da ritrovare in fretta dopo la scivolata contro il Verona all’Allianz Stadium.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Juventus-Napoli, le parole di Luciano Spalletti a Sky Sport | Serie A

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