Buffon, le dichiarazioni dell’ex portiere sulla serrata lotta per il quarto posto e l’eccellente lavoro del tecnico con i tanti tifosi. La Juventus lavora intensamente per raggiungere gli obiettivi prefissati in questa annata. Le prestazioni offerte sul campo alimentano costantemente il dibattito tra gli addetti ai lavori. Durante la trasmissione televisiva La Nuova DS, è intervenuto Gigi Buffon per analizzare il momento vissuto dalla compagine. Il capodelegazione della Nazionale ha espresso il proprio parere sulle reali possibilità di qualificazione europea, mandando un messaggio chiaro a tutto l’ambiente e rassicurando la dirigenza sulle grandi potenzialità dell’organico a disposizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Buffon resta fiducioso: «La Juve ha le carte in regola per centrare il quarto posto. Spalletti? C’è una cosa che è sotto gli occhi di tutti»

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