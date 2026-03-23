Buffon resta fiducioso | La Juve ha le carte in regola per centrare il quarto posto Spalletti? C’è una cosa che è sotto gli occhi di tutti

Da juventusnews24.com 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Buffon, le dichiarazioni dell’ex portiere sulla serrata lotta per il quarto posto e l’eccellente lavoro del tecnico con i tanti tifosi. La  Juventus  lavora intensamente per raggiungere gli obiettivi prefissati in questa annata. Le prestazioni offerte sul  campo alimentano costantemente il dibattito tra gli addetti ai lavori. Durante la trasmissione televisiva La Nuova DS, è intervenuto  Gigi Buffon  per analizzare il momento vissuto dalla compagine. Il capodelegazione della Nazionale ha espresso il proprio parere sulle reali possibilità di qualificazione europea, mandando un messaggio chiaro a tutto l’ambiente e rassicurando la dirigenza  sulle grandi potenzialità dell’organico a disposizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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