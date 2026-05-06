Il tecnico della squadra ha deciso di utilizzare un approccio inusuale per motivare i giocatori in vista delle ultime settimane di campionato. Ha programmato di mostrare loro video delle partite più significative disputate finora, con l’obiettivo di rafforzare la fiducia e l’unità nel gruppo. Questa strategia fa parte di un piano che mira a ottenere risultati migliori e a centrare la qualificazione alla prossima competizione europea.

L’unità di crisi nasce e si scioglie a missione compiuta. Alla Continassa, qualcosa si muove perché il momento non ammette distrazioni o leggerezze: la Juventus va dritta in Champions se vince a Lecce (sabato), batte la Fiorentina e si prende il derby con il Torino, altrimenti si ballerebbe, e non poco. "Non possiamo non arrivare tra le prime quattro. non possiamo non vincere le ultime tre gare di stagione. tutto è nelle nostre mani, se non siamo banali, siamo la squadra che sa cosa fare e dove arrivare.": l’ex ct azzurro ha parlato così al gruppo e, al gruppo, parlerà così anche oggi alla ripresa dei lavori. Imprevedibilità e cattiveria: il giusto mix da ritrovare in fretta dopo la scivolata contro il Verona all’Allianz Stadium.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, video e ritiro: il piano "anticrisi" di Spalletti per centrare il quarto posto

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