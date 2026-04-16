L’allenatore ha deciso di affidarsi a una rosa ristretta di 13 giocatori, tra cui si trovano alcuni fedelissimi, con l’obiettivo di ottenere il quarto posto in campionato e qualificarsi alla prossima Champions League. Tra i nomi selezionati ci sono giocatori provenienti da diverse zone del campo, tra cui un centrocampista turco e un attaccante italiano, scelti per mantenere coerenza e compattezza nella formazione. La strategia mira a concentrare le energie e le risorse della squadra.

Ci sono tredici giocatori su cui Spalletti ha deciso di puntare tutto per centrare la qualificazione alla Champions League, obiettivo che per la Juve è fondamentale ai fini del bilancio e della costruzione del nuovo ciclo. Da Yildiz a Boga, la squadra ristretta ha il compito preciso di non disperdere energie lungo il percorso, da affrontare con costanza fino allo sprint finale per tagliare il traguardo davanti alle inseguitrici. Il primo della lista è Pierre Kalulu: 3841 minuti in 43 presenze, impreziosite da 2 gol. Il difensore francese è il calciatore che più ha garantito continuità quest'anno, anche sotto la gestione di Tudor. Si può definire il più affidabile della stagione juventina fino a questo momento.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti, la strategia per la Champions: ha scelto 13 fedelissimi per centrare il quarto posto

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