Durante l’ultimo allenamento della squadra, sono state osservate alcune novità riguardo i giocatori Thuram e Yildiz. La partita contro il Lecce si avvicina e l’attenzione si concentra anche sulle condizioni dei due atleti. Le sedute si sono svolte normalmente, senza particolari intoppi, e le loro presenza nella prossima sfida appare ancora da confermare. La squadra si prepara quindi con attenzione in vista dell’incontro in programma.

Cresce l’attesa in vista del match tra il Lecce e il club bianconero: ecco le ultime che arrivano dalla Continassa. Sabato 9 maggiore, alle ore 20:45, la Juventus farà visita al Lecce in una delle gare più attese ed importanti del 36esimo turno di Serie A. I bianconeri vengono da due pareggi di fila contro Milan ed Hellas Verona e devono assolutamente vincere se non vogliono correre il rischio di non qualificarsi alla prossima Champions League. Khephren Thuram (Ansa) – Calciomercato.it Intanto, ci sono da registrare importantissime novità in casa bianconera proprio a pochi giorni dal match contro i salentini: secondo quanto riferito in queste ore dalla redazione di ‘Sky Sport’, Thuram e Yildiz avrebbero svolta l’intera sessione di allenamento mattutino insieme al resto della squadra e quindi saranno sicuramente titolari contro il Lecce.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, novità nell’ultimo allenamento: come stanno Thuram e Yildiz

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