Durante l'allenamento odierno, Thuram è tornato a lavorare con il gruppo dopo un infortunio. Vlahovic e Yildiz si sono allenati separatamente rispetto ai compagni, ma non ci sono indicazioni di problemi per la prossima partita contro il Verona. La squadra si prepara con alcune novità in vista della sfida. Le informazioni sono state fornite dalla Continassa, sede dell’allenamento.

di Marco Baridon Infortunati Juve: Thuram è ritornato in gruppo. Vlahovic e Yildiz si sono allenati a parte, ma non preoccupano per la partita contro il Verona. In vista della prossima sfida di campionato, l’attenzione della Continassa è tutta rivolta alla gestione degli infortunati, un tema cruciale per definire la formazione che scenderà in campo. Le ultime notizie dal centro sportivo portano un mix di cautela e ottimismo per il tecnico e i tifosi bianconeri. Le notizie più positive riguardano il centrocampo. Come appreso da , Khephren Thuram è ufficialmente tornato in gruppo, lavorando regolarmente con i compagni e candidandosi per una maglia da titolare.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunati Juve: novità importanti da Thuram, ecco come stanno Vlahovic e Yildiz dopo l’allenamento odierno. Le ultimissime dalla Continassa

Notizie correlate

Infortunati Juve, ecco come stanno Yildiz e Thuram dopo l’allenamento odierno. Le ultimissime dalla Continassadi Marco BaridonInfortunati Juve, ecco quali sono le condizioni di Yildiz e Thuram dopo l’allenamento di oggi.

Infortunati Juve, lesione per Cabal! Le condizioni di Yildiz, Kelly e Thuram dopo l’allenamento odierno. Cos’è successo alla ContinassaMercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta! Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Gli squalificati per la prossima giornata; Juventus, le condizioni degli infortunati in vista del Milan: Thuram oggi torna in gruppo; Le ultime sugli infortunati in casa Juve: Thuram lavora a parte, Yildiz parzialmente in gruppo; Yildiz, Thuram, Vlahovic e Holm: chi recupera per Milan-Juventus? Le condizioni degli infortunati bianconeri e i dubbi di Spalletti.

Juventus, le ultime su Thuram e Yildiz: novità dall’allenamentoInfortunati Juventus – Archiviato il pari a reti bianche maturato in casa del Milan, la Juventus allenata da Luciano Spalletti guarda con fiducia alla prossima sfida di campionato, con l’obiettivo di ... fantamaster.it

FLASH | Juventus, le ultime dall’allenamento: novità Vlahovic, Thuram e YildizInfortunati Juventus - Manca sempre meno al big-match della 34^ giornata del campionato di Serie A che metterà a ... fantamaster.it

Le ultime sugli infortunati in casa Juve: Thuram lavora a parte, Yildiz parzialmente in gruppo - facebook.com facebook

Le ultime sugli infortunati in casa #Juve: #Thuram lavora a parte, #Yildiz parzialmente in gruppo x.com