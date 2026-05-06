Juve Next Gen fuori contro la Pianese il Casarano ne fa 5 al Cosenza Passa il Cittadella

La Juventus Next Gen è stata eliminata dalla Pianese, mentre il Casarano ha segnato cinque gol al Cosenza. Il Cittadella ha passato il turno, così come la Casertana che ha battuto il Crotone. Il Lecco ha vinto 2-1 contro la Giana, e il Campobasso ha superato il Pineto. Questa giornata di coppa ha visto diverse sorprese e qualificazioni.

Ecco quanto accaduto nel secondo turno della fase interna ai gironi. Domani alle 12.30 negli studi di Sky (e in diretta su Sky Sport 24) il sorteggio del primo turno della fase nazionale, in cui entreranno da teste di serie le terze (Renate, Ravenna e Salernitana) insieme al Potenza vincitore della Coppa Italia. Avanti il Cittadella, che stavolta – a differenza di quanto accaduto con l'Arzignano – il vantaggio sa amministrarlo: il terzo gol in due partite di Rabbi (14 in stagione) basta per battere il Lumezzane, che non perdeva da due mesi e chiude una stagione comunque esaltante. Per Iori altre buone notizie, in vista del prosieguo, dalla grande prestazione di capitan Vita e dal buon ingresso in campo del recuperato Diaw.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve Next Gen fuori contro la Pianese, il Casarano ne fa 5 al Cosenza. Passa il Cittadella Notizie correlate Leggi anche: La Juve Next Gen pareggia ma passa, avanti anche Cittadella e Crotone. Fuori Atalanta U23 e Ternana Cosenza-Casarano, sfida secca al Marulla per il sogno Serie B? Cosa scoprirai Chi potrà sostituire Dametto per garantire la solidità del centrocampo? Come farà la difesa di Buscè a fermare il bomber Chiricò?... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Playoff Serie C | Juventus Next Gen-Vis Pesaro | La partita; La Juve Next Gen pareggia ma passa, avanti anche Cittadella e Crotone. Fuori Atalanta U23 e Ternana; Playoff serie C, Juve Next Gen al 2° turno dopo il 2-2 con la Vis Pesaro: mercoledì c'è la Pianese; L’avventura finisce ad Alessandria. La Juve Next Gen fa la voce grossa. I biancorossi rispondono, non basta. Juve Next Gen fuori contro la Pianese, il Casarano ne fa 5 al Cosenza. Passa il CittadellaLa Casertana elimina il Crotone, il Lecco vince 2-1 contro la Giana e il Campobasso avanza contro il Pineto. Di seguito, tutti i verdetti ... gazzetta.it Juve Next Gen fuori dai playoff: Birindelli fa festa con la sua PianeseLa Juve Next Gen ha sfidato la Pianese già nella stagione regolare. Due sfide in cui sono arrivati due pareggi, entrambi per 0-0: l'andata a dicembre, il ritorno nella penultima di campionato. Proprio ... tuttosport.com Juve Next Gen fuori dai playoff: Birindelli fa festa con la sua Pianese - facebook.com facebook Next Gen battuta in casa dalla Pianese ed eliminata dai playoff. Termina qui la stagione dei juve.it/NextGenPianese… x.com