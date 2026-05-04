La Juve Next Gen pareggia ma passa avanti anche Cittadella e Crotone Fuori Atalanta U23 e Ternana

Nel calcio di oggi, la Juve Next Gen ha concluso la partita con un pareggio ma ha comunque ottenuto il passaggio del turno. La squadra ha superato la fase eliminatoria, mentre il Cittadella e il Crotone sono avanzati grazie alle vittorie nelle rispettive gare. Sono invece fuori Atalanta U23 e Ternana, entrambe eliminate al primo turno. La Giana Erminio ha battuto il Trento, che per la terza volta consecutiva non è riuscito a superare questa fase. Sono passate anche il Casarano, il Lumezzane e il Pineto.

Salutano la post season già 9 squadre, con il fattore campo saltato in due casi. Ecco tutto quanto accaduto nel primo turno dei playoff (fase interna ai gironi), ricordando che si tornerà in campo già mercoledì sera per il secondo turno. Per il terzo anno consecutivo, il Trento va fuori al primo turno: stavolta per mano della Giana, che segna un gol per tempo con Vitale e Samele e poi si difende senza particolari affanni anche quando Chinetti dimezza lo svantaggio (il migliore in campo è in ogni caso Barlocco, portiere del Trento, protagonista di 5 interventi nei 90’). Avanti il Cittadella, che sembra prendere il largo ma poi si fa rimontare...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Juve Next Gen pareggia ma passa, avanti anche Cittadella e Crotone. Fuori Atalanta U23 e Ternana Notizie correlate Leggi anche: La Casertana batte l'Atalanta U23 e passa il turno: decide Saco LIVE | 30ª giornata, Arezzo-Ternana 1-1. Ferrante porta avanti gli ospiti, l'ex Cianci pareggiaAppena tre giorni dopo il big-match contro il Ravenna, l'Arezzo torna di nuovo in campo al Comunale per l'ultimo turno infrasettimanale della... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Playoff Serie C | Juventus Next Gen-Vis Pesaro | La partita; La Juve Next Gen chiude quinta: miglior posizionamento di sempre. Ecco chi sono i nuovi Yildiz; Serie C, iniziano i playoff per Juventus Next Gen e Atalanta Under 23: come si sono qualificati, quando giocano, le avversarie e il programma completo; Scheda squadra Juventus Next Gen. Juve Next Gen avanti ai playoff: con la Vis Pesaro basta il pariClaudio Chiellini: Affronteremo i playoff con entusiasmo Voglio prima di tutto fare i complimenti ai ragazzi, al mister e allo staff per quanto fatto in questa stagione. Perché a volte sembra quasi ... tuttosport.com Juventus Next Gen-Vis Pesaro, 90 minuti in bilico: le probabili formazioniLa sfida del Giuseppe Moccagatta questa sera ore 20.45 tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro chiuderà il programma del primo turno del playoff. I bianconeri possono contare sul ... tuttoc.com Juve Next Gen avanti ai playoff: con la Vis Pesaro basta il pari https://tinyurl.com/4vm4zttr - facebook.com facebook UFFICIALE La Juventus Next Gen affronterà il Pianese nel prossimo turno La sfida è in programma il 6 maggio e si giocherà in casa dei bianconeri x.com