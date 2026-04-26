Dopo la partita tra Milan e Juventus, il centrocampista ha commentato a Dazn dicendo che sapevano che sarebbe stata una sfida difficile. Ha spiegato che la qualificazione in Champions dipende dai risultati delle prossime gare e che con tre vittorie si potrebbero assicurare l’ingresso nella competizione. Ha anche analizzato la propria prestazione e quella della squadra durante il match.

di Francesco Spagnolo Locatelli ai microfoni di Dazn ha parlato nel post partita di Milan Juve analizzando nel dettaglio sia la sua prestazione che quella della squadra. Nel post partita dalla sfida fra Milan e Juventus, Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni. PARTITA – « Sapevamo che era una partita dove loro stavano chiusi e compatti. Potevamo fare girare la palla più veloce. Abbiamo pareggiato e dobbiamo pensare alla prossima ». MODRIC – « Abbiamo preso una botta. Dispiace che un campione del genere esce in una partita simile. Spero che possa ritornare il prima possibile in campo ». CHAMPIONS – « Bisogna vincere le partite.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli a Dazn: «Sapevamo che era una partita difficile. Champions? Dipende da noi. Con tre vittorie siamo dentro»

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