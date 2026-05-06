La corsa della squadra verso la qualificazione in Champions League si è complicata dopo i recenti pareggi contro Milan e Verona. La squadra ora si trova in una posizione difficile, poiché per ottenere la qualificazione dovrà affrontare tre avversarie che non è riuscita a battere finora. La situazione richiede un cambio di passo immediato per mantenere vive le speranze di arrivare tra le prime quattro.

Magari sarà soltanto una coincidenza (due indizi non fanno certo una prova), ma i pareggi contro Milan e Verona, che hanno pesantemente rallentato la corsa della Juve al quarto posto, fanno suonare il campanello d'allarme alla Continassa. Per l'atteggiamento mostrato dai bianconeri in campo, ma pure per un sinistro parallelo con quanto successo nel girone d'andata: i risultati sono stati identici (0-0 con i rossoneri e 1-1 con i veneti) e all'orizzonte si presentano sulla strada juventina altre tre formazioni che la squadra di Spalletti non è riuscita a battere in questo campionato. E tutte con l'attuale tecnico in panchina.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, la volata Champions fa paura: la qualificazione passa da tre squadre che non ha saputo battere

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