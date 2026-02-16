Marotta ritorna sul caso Bastoni | C’è stata una gogna mediatica esagerata rispetto a quello che è successo Nel 2021 la Juve con una simulazione ha ottenuto la qualificazione in Champions
Marotta ha commentato il caso Bastoni, affermando che la copertura mediatica è stata troppo dura e che ci sono casi simili in passato. Ha ricordato come nel 2021 la Juventus sia riuscita a qualificarsi in Champions League grazie a una simulazione, sottolineando le disparità nelle reazioni dei media. Durante l’assemblea di Serie A, il dirigente ha criticato l'attenzione eccessiva riservata al difensore dell’Inter, ribadendo la sua posizione di difesa.
Marotta a margine dell’assemblea di Serie A si è soffermato sul caso Bastoni difendendo il proprio difensore e lanciando un nuovo messaggio. Il clima post Inter Juve continua ad essere incandescente e, per gettare acqua sul fuoco delle polemiche nate dal caso Bastoni-Kalulu, interviene direttamente il vertice societario nerazzurro. Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha preso la parola per difendere il proprio tesserato e l’integrità del club, cercando di riportare la discussione su binari di oggettività dopo l’espulsione che ha condizionato la sfida contro la Juventus. Il centro della questione riguarda l’atteggiamento del difensore azzurro, accusato di aver indotto l’arbitro all’errore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Marotta ritorna sul caso Bastoni: «C’è stata una gogna mediatica esagerata rispetto a quello che è successo. Nel 2021 la Juve con una simulazione ha ottenuto la qualificazione in Champions e 60 milioni»
Marotta ha commentato il caso Bastoni, sottolineando che l’esagerata copertura mediatica ha distorto i fatti.
Marotta prende posizione: «Bastoni oggetto di gogna mediatica che va al di là, chi non ha mai fatto errori!? Ricordo che anche Cuadrado simulò con la Juve»
Giuseppe Marotta torna a parlare del caso Bastoni, che ha suscitato molte polemiche dopo la partita tra Inter e Juve di sabato a San Siro.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inter: sfumato Perisic, Marotta punta a un altro ritorno a parametro zero; Non bella, ma vincente: la Giana batte la Virtus Verona con un gol di Marotta; Reggiana, finalmente. Dopo due mesi si torna alla vittoria: Mantova ko per 1-0; Sassuolo-Inter scatena la rabbia dei tifosi: Scansuolo-Marotta League da ufficio inchieste, i sospetti del web.
Marotta ritorna su Inter-Juve: Bastoni ha sbagliato ma troppa gogna mediaticaIl presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega sul tema del weekend e in particolare su Bastoni. generationsport.it
Marotta: Bastoni ha sbagliato, ma la gogna mediatica è eccessiva. E quando simulò Cuadrado...Il presidente nerazzurro parla a margine dell'assemblea della Lega serie A e torna sul caso che ha coinvolto il difensore e portato all'espulsione di Kalulu nel match contro la Juve ... gazzetta.it
#Marotta ritorna sull'esperienza alla #Juve Le sue dichiarazioni x.com
Saviano attacca Marotta: “Finché avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati” "La rabbia di Chiellini ieri sera sembra il sentimento di chi sa come funziona le cose con Marotta. Il campionato italiano oggi è falsato e - facebook.com facebook