Marotta ha commentato il caso Bastoni, affermando che la copertura mediatica è stata troppo dura e che ci sono casi simili in passato. Ha ricordato come nel 2021 la Juventus sia riuscita a qualificarsi in Champions League grazie a una simulazione, sottolineando le disparità nelle reazioni dei media. Durante l’assemblea di Serie A, il dirigente ha criticato l'attenzione eccessiva riservata al difensore dell’Inter, ribadendo la sua posizione di difesa.

Marotta a margine dell’assemblea di Serie A si è soffermato sul caso Bastoni difendendo il proprio difensore e lanciando un nuovo messaggio. Il clima post Inter Juve continua ad essere incandescente e, per gettare acqua sul fuoco delle polemiche nate dal caso Bastoni-Kalulu, interviene direttamente il vertice societario nerazzurro. Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha preso la parola per difendere il proprio tesserato e l’integrità del club, cercando di riportare la discussione su binari di oggettività dopo l’espulsione che ha condizionato la sfida contro la Juventus. Il centro della questione riguarda l’atteggiamento del difensore azzurro, accusato di aver indotto l’arbitro all’errore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marotta ritorna sul caso Bastoni: «C’è stata una gogna mediatica esagerata rispetto a quello che è successo. Nel 2021 la Juve con una simulazione ha ottenuto la qualificazione in Champions»

Marotta ha commentato il caso Bastoni, sottolineando che l’esagerata copertura mediatica ha distorto i fatti.

Giuseppe Marotta torna a parlare del caso Bastoni, che ha suscitato molte polemiche dopo la partita tra Inter e Juve di sabato a San Siro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.